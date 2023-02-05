У YASNO пояснили ситуацію зі світлом у Києві
У частині Києва сьогодні, 5 лютого, довелося застосувати стабілізаційні відключення світла, оскільки мережі поки що не здатні передавати великі обсяги електроенергії через атаки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
Він нагадав, що у Києві до 16:00 не мали застосовувати обмеження, але вже вранці енергетики задіяли стабілізаційні відключення світла.
"Ми вже знаємо, що є обмеження балансові (тобто дефіцит генерації) і мережеві. І досі у Києві були й ті, й інші. Саме сьогодні вдалося закрити генерацію. Але мережі поки що не здатні передавати такі обсяги", - зазначив Коваленко.
Гендиректор YASNO уточнив, що пошкодження після ракетних ударів росіян ще не вдалося повністю відновити, щоб інфраструктура працювала в нормальному режимі. Тому з метою не допустити масштабних аварій у місті довелося застосувати стабілізаційні відключення в деяких районах столиці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 лютого приблизно об 11 ранку в частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також на лівому березі було введено стабілізаційні відключення світла.
Також ми писали, що, за інформацією "Укренерго", ситуація зі світлом в Одесі та області може покращитись з 10 лютого.
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