ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У YASNO пояснили ситуацію зі світлом у Києві

Новость на русском →
Київ, Неділя 05 лютого 2023 22:52
У YASNO пояснили ситуацію зі світлом у Києві Ілюстративне фото: у YASNO пояснили ситуацію зі світлом у Києві (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У частині Києва сьогодні, 5 лютого, довелося застосувати стабілізаційні відключення світла, оскільки мережі поки що не здатні передавати великі обсяги електроенергії через атаки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

Він нагадав, що у Києві до 16:00 не мали застосовувати обмеження, але вже вранці енергетики задіяли стабілізаційні відключення світла.

"Ми вже знаємо, що є обмеження балансові (тобто дефіцит генерації) і мережеві. І досі у Києві були й ті, й інші. Саме сьогодні вдалося закрити генерацію. Але мережі поки що не здатні передавати такі обсяги", - зазначив Коваленко.

Гендиректор YASNO уточнив, що пошкодження після ракетних ударів росіян ще не вдалося повністю відновити, щоб інфраструктура працювала в нормальному режимі. Тому з метою не допустити масштабних аварій у місті довелося застосувати стабілізаційні відключення в деяких районах столиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 лютого приблизно об 11 ранку в частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також на лівому березі було введено стабілізаційні відключення світла.

Також ми писали, що, за інформацією "Укренерго", ситуація зі світлом в Одесі та області може покращитись з 10 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вимкнення світла Електроенергія
NEWS
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна