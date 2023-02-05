В YASNO объяснили ситуацию со светом в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook .

Он напомнил, что в Киеве до 16:00 не должны были применять ограничения, но уже утром энергетики задействовали стабилизационные отключения света.

"Мы уже знаем, что есть ограничения балансовые (т.е. дефицит генерации) и сетевые. И до сих пор в Киеве были и те, и другие. Как раз сегодня удалось закрыть генерацию. Но сети пока не способны передавать такие объемы", - отметил Коваленко.

Гендиректора YASNO уточнил, что повреждения после ракетных ударов россиян еще не удалось восстановить полностью, чтобы инфраструктура работала в нормальном режиме. Поэтому с целью не допустить масштабные аварии в городе пришлось применить стабилизационные отключения в некоторых районах столицы.