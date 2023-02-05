В YASNO объяснили ситуацию со светом в Киеве
В части Киева сегодня, 5 февраля, пришлось применить стабилизационные отключения света, поскольку сети пока не способны передавать большие объемы электроэнергии из-за атак россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
Он напомнил, что в Киеве до 16:00 не должны были применять ограничения, но уже утром энергетики задействовали стабилизационные отключения света.
"Мы уже знаем, что есть ограничения балансовые (т.е. дефицит генерации) и сетевые. И до сих пор в Киеве были и те, и другие. Как раз сегодня удалось закрыть генерацию. Но сети пока не способны передавать такие объемы", - отметил Коваленко.
Гендиректора YASNO уточнил, что повреждения после ракетных ударов россиян еще не удалось восстановить полностью, чтобы инфраструктура работала в нормальном режиме. Поэтому с целью не допустить масштабные аварии в городе пришлось применить стабилизационные отключения в некоторых районах столицы.
Напомним, ранее стало известно, что 5 февраля примерно в 11 утра в в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также на левом берегу были введены стабилизационные отключения света.
Также мы писали, что, по информации "Укрэнерго", ситуация со светом в Одессе и области может улучшиться с 10 февраля.
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