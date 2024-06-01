"Яскрава fpv-ніч". ГУР показало, як нищить окупантів та їх техніку

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що втрати російської армії у війні проти України за останню добу склали більш як тисяча окупантів. Також ЗСУ знищили понад 40 одиниць техніки.

Детальніше про втрати росіян за останню добу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер заявив, що наступ РФ на Харківську область виявився провальним.

Зауважимо, що за даними українського президента Володимира Зеленського, втрати на даному напрямку складали 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

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