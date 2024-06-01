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"Яркая fpv-ночь". ГУР показало, как уничтожает оккупантов и их технику

Фото: военные ежедневно уничтожают окупантов и их технику (armyinform-com-ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают ежедневно уничтожать российских оккупантов и их военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Спецназначенцы ГУР МО Украины на одном из направлений фронта продолжают беспощадно сжигать российских оккупантов и их технику", - сообщили в разведке.

На видео видно, как с помощью дронов военные Украины совершили серию успешных ударов по россиянам.

Потери России в Украине

Напомним, что потери российской армии в войне против Украины за последние сутки составили более тысячи оккупантов. Также ВСУ уничтожили более 40 единиц техники.

Детальнее о потерях россиян за последние сутки, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер заявил, что наступление РФ на Харьковскую область оказалось провальным.

Заметим, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, потери по данному направлению составляли 8 к 1 (8 россиян к 1 украинцу).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ГУРВойна России против УкраиныОккупанты