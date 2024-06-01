"Яркая fpv-ночь". ГУР показало, как уничтожает оккупантов и их технику

Потери России в Украине

Напомним, что потери российской армии в войне против Украины за последние сутки составили более тысячи оккупантов. Также ВСУ уничтожили более 40 единиц техники.

Детальнее о потерях россиян за последние сутки, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер заявил, что наступление РФ на Харьковскую область оказалось провальным.

Заметим, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, потери по данному направлению составляли 8 к 1 (8 россиян к 1 украинцу).

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