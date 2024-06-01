Ще понад 1100 окупантів та 44 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів

Втрати російської армії у війні проти України за добу з 31 травня на 1 червня, склали 1130 окупантів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 44 одиниці артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали: особового складу - 508 780 (+1130) осіб ліквідовано;

танків - 7740 (+12) од;

бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од.;

артилерійських систем - 13 066 (+44) од.;

РСЗВ - 1088 од.;

засоби ППО - 815 од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 617 (+30) од.;

крилатих ракет - 2230 (+1) од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18 006 (+101) од.;

спеціальної техніки - 2181 (+17) од.