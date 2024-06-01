Ще понад 1100 окупантів та 44 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів
Фото: Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів (Віталій Носач РБК-Україна)
Втрати російської армії у війні проти України за добу з 31 травня на 1 червня, склали 1130 окупантів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 44 одиниці артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 508 780 (+1130) осіб ліквідовано;
- танків - 7740 (+12) од;
- бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од.;
- артилерійських систем - 13 066 (+44) од.;
- РСЗВ - 1088 од.;
- засоби ППО - 815 од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 617 (+30) од.;
- крилатих ракет - 2230 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 006 (+101) од.;
- спеціальної техніки - 2181 (+17) од.
Нагадаємо, що новий наступ Росії на Харківщину виявився провальним. Таку думку висловив директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 71 захисника і чотирьох цивільних.