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Наступ РФ на Харківщину виявився провальним, - представник Білого дому

Субота 01 червня 2024 03:10
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Наступ РФ на Харківщину виявився провальним, - представник Білого дому Фото: за словами посадовця, втрати росіян дуже великі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Новий наступ Росії на Харківщину, який розпочався 10 травня, виявився провальним. Україна ефективно зупинила ворога, завдавши великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкла Карпентера, яку транслювали в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що через значні втрати російської армії окупанти не досягли своїх цілей.

"Насправді це провал Російської Федерації, тому що кількість втрат росіян, про які повідомляється з північного фронту, дуже велика, тому росіяни не досягли своїх цілей. Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі Статутом ООН, – правом захищатися", – заявив Карпентер.

Також він повідомив, що саме через наступ на Харківщину Україна надала запит до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії. Після цього за дорученням президента Сполучених Штатів Джо Байдена, Білий дім розробив рекомендації, які б дали змогу українській армії завдавати удари у відповідь по російському озброєнню, яке б'є по них.

Наостанок Майкл Карпентер уточнив, що відтепер Україні дозволено завдавати удари по Росії в районах Сумської та Харківської областей. США надали відповідний дозвіл.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", - повідомив Карпентер.

Однак, Збройним силам України заборонено використовувати для атак далекобійні ракети ATACMS.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає, що Російська Федерація, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступальної операції на Харківську область після запланованого захоплення Вовчанська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська армія активізувалася у районі Липців на Харківщині. За даними Генштабу, там тривають бої.

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