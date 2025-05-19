"Ярс" і ядерні ілюзії: експерт пояснив, чому ці ракети радше страшилка Росії, ніж зброя

Як пояснив експерт, вона не є точною у націлюванні та наведенні, адже при ядерному ударі відхилення в 500 м чи до 1 км має значення, але дріб’язкове.

За його словами, в Росії таких ракет близько 140, проте ще не відомо, в якому вони стані.

"Те, що вони заявляють - це одне, а скільки з них готових до пуску, скільки є шахт, пускових установок і так далі - це інше. Зокрема і обладнання технічного, перш за все, для того, щоб привести в дію таку ракету. Бо навіть банальна заправка паливом - це надзвичайно складний і довгий процес такої ракети", - розповів Тимочко.

Він зауважив, що ці ракети дуже дорогі, собівартість однієї ракети - у межах від 50 млн доларів і далі. На думку експерта, замість запуску "Ярсів" Росії вигідніше використати інші ракети.

"Набагато рентабельніше для них випустити умовно 10 "Кинджалів" і запустити їх по Україні. А якщо "Іскандерів", то це, по-моєму, там десь буде 15-20 штук", - каже експерт.

Росія та ядерні погрози

Тимочко також зазначив, що ймовірність застосування ядерної зброї Кремлем низька: "Путін навряд чи погодиться, чи дозволить собі використати ядерну зброю проти України... Російські пропагандисти можуть белькотіти все, що хочуть, але є реальність".

Говорячи про оновлену версію ракети, фахівець нагадав, що оновленою версією "Ярсу" вважається "Орєшнік", який росіяни наприкінці минулого року запускали з Капустиного Яру.

"Ця ракета мала великий ефект візуальний та шумовий, але в кінцевому результаті як ракета без боєзаряду результату жодного не призвела", - каже експерт.

На його думку, Кремль використовує такі ракети для пропаганди та залякування: "Для того, щоб нагнітати ситуацію. Для того, щоб показувати росіянам "мощь русского оружия". Це більше інформаційна кампанія".

Попри все, експерт не виключає можливих пусків "Ярсів", однак сумнівається в їх військовій ефективності.

"Стратегічно, скажімо, якогось значення на навіть полі бою така ракета не буде мати... Зараз війська зосереджені, обладнання розосереджене. Та і Росія, як по суті, більше воює піхотою на мотоциклах, аніж на бронетранспортерах", - сказав він.

За його словами, такі ракети можуть бути застосовані проти цивільних, для руйнувань, інформаційного тиску, демонстрації "величі" перед росіянами та залякування Європи:

"А що говорити про європейців? Коли їм розказують про страшні ракети і вони надивилися фільмів про апокаліпсиси, то звичайно, що на них це впливатиме і дуже серйозно. Тому насправді оці ракети - це більше інформаційні кампанії", - підкреслив Тимочко.