"Ярс" и ядерные иллюзии: эксперт объяснил, почему эти ракеты скорее страшилка России, чем оружие

Как пояснил эксперт, она не является точной по нацеливанию и наведению, ведь при ядерном ударе отклонение в 500 м или до 1 км имеет значение, но пустяковое.

По его словам, в России таких ракет около 140, однако еще не известно, в каком они состоянии.

"То, что они заявляют - это одно, а сколько из них готовых к пуску, сколько есть шахт, пусковых установок и так далее - это другое. В том числе и оборудования технического, прежде всего, для того, чтобы привести в действие такую ракету. Потому что даже банальная заправка топливом - это чрезвычайно сложный и долгий процесс такой ракеты", - рассказал Тимочко.

Он отметил, что эти ракеты очень дорогие, себестоимость одной ракеты - в пределах от 50 млн долларов и дальше. По мнению эксперта, вместо запуска "Ярсов" России выгоднее использовать другие ракеты.

"Гораздо рентабельнее для них выпустить условно 10 "Кинжалов" и запустить их по Украине. А если "Искандеров", то это, по-моему, там где-то будет 15-20 штук", - говорит эксперт.

Россия и ядерные угрозы

Тимочко также отметил, что вероятность применения ядерного оружия Кремлем низкая: "Путин вряд ли согласится, или позволит себе использовать ядерное оружие против Украины... Российские пропагандисты могут лепетать все, что хотят, но есть реальность".

Говоря об обновленной версии ракеты, специалист напомнил, что обновленной версией "Ярса" считается "Орешник", который россияне в конце прошлого года запускали из Капустиного Яра.

"Эта ракета имела большой эффект визуальный и шумовой, но в конечном итоге как ракета без боезаряда результата никакого не привела", - говорит эксперт.

По его мнению, Кремль использует такие ракеты для пропаганды и запугивания: "Для того, чтобы нагнетать ситуацию. Для того, чтобы показывать россиянам "мощь русского оружия". Это больше информационная кампания".

Несмотря на все, эксперт не исключает возможных пусков "Ярсов", однако сомневается в их военной эффективности.

"Стратегически, скажем, какого-то значения даже на поле боя такая ракета не будет иметь... Сейчас войска сосредоточены, оборудование рассредоточено. Да и Россия, как по сути, больше воюет пехотой на мотоциклах, чем на бронетранспортерах", - сказал он.

По его словам, такие ракеты могут быть применены против гражданских, для разрушений, информационного давления, демонстрации "величия" перед россиянами и запугивания Европы:

"А что говорить о европейцах? Когда им рассказывают о страшных ракетах и они насмотрелись фильмов об апокалипсисах, то конечно, что на них это будет влиять и очень серьезно. Поэтому на самом деле эти ракеты - это больше информационные кампании", - подчеркнул Тимочко.