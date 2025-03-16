"Янкі, йдіть додому". У Гренландії відбулися протести проти Трампа

У Гренландії пройшли протести проти політики президента США Дональда Трампа. Він заявляв, що США неодмінно встановлять контроль над островом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.
Напередодні близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії - місті Нуук. Це найбільший мітинг в історії острова. Загалом населення Гренландії становить близько 57 тисяч осіб, а Нуука - 19 тисяч. Тому така кількість учасників акції вважається значною.
Протест також відбувся в Сісіміуті, це друге за величиною місто Гренландії.
"Ми можемо мати різні погляди на багато питань, але у цьому ми всі єдині", - заявив лідер ліберальної партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен.
Партія Нільсена здобула перемогу на парламентських виборах, а він може стати новим прем'єром Гренландії.
Фото: у Гренландії пройшли протести проти Трампа (dn.se)
Протестувальники скандували гасла: "Янкі, йдуть додому" та "Ми не продаємось". Протести пройшли під гаслом "Гренландія належить гренландському народові".
У столиці острові водночас були помічені прихильники Трампа у кепках з фірмовим написом MAGA (Make America Great Again). Це гасло політичної кампанії Трампа.
Варто зазначити, що Дональд Трамп ще за часів першого президентства говорив про бажання купити Гренландію. Влада Данії відкидає можливість купівлі острова.
Можливий новий прем'єр-міністр острова Єнс-Фредерік Нільсен відповів на зазіхання Трампа, наголосивши, що Гренландія хоче бути незалежною.
Нещодавно під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше". Він також казав, що вважає можливою анексію острова. У Данії після цих слів президента США нагадали йому про міжнародне право.
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