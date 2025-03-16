"Янки, идите домой". В Гренландии прошли протесты против Трампа

Накануне около тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии - городе Нуук. Это самый большой митинг в истории острова. В целом население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, а Нуука - 19 тысяч. Поэтому такое количество участников акции считается значительным.

Протест также состоялся в Сисимиуте, это второй по величине город Гренландии.

"Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины", - заявил лидер либеральной партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен.

Партия Нильсена одержала победу на парламентских выборах, а он может стать новым премьером Гренландии.

Фото: в Гренландии прошли протесты против Трампа (dn.se)

Протестующие скандировали лозунги: "Янки, идут домой" и "Мы не продаемся". Протесты прошли под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".

В столице острове одновременно были замечены сторонники Трампа в кепках с фирменной надписью MAGA (Make America Great Again). Это лозунг политической кампании Трампа.