Вravo Airways отменила 4 рейса из Львова

Новости Общество 13.07.2018 - 16:35
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Отменены рейсы в Турцию и Тунис

Компания Вravo Airways отменила 4 рейса из Львова в Турцию и Тунис. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Львова в Facebook.

Как отмечается, авиакомпания отменила рейсы на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться сегодня, 13 июля, в 15:35 и 16:35.

Кроме того, отменены рейсы на линии Монастир-Львов-Монастир, которые запланированы на 14 июля - в 12:30 и 13:40.

Так, указанные рейсы отменены авиакомпанией, о чем проинформированы пассажиры.

Вravo Airways отменила 4 рейса из Львова

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве создана рабочая группа по вопросам усиления ответственности туристических операторов.

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Теги:  Львов,  авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС