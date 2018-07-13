Отменены рейсы в Турцию и Тунис

Компания Вravo Airways отменила 4 рейса из Львова в Турцию и Тунис. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Львова в Facebook.

Как отмечается, авиакомпания отменила рейсы на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться сегодня, 13 июля, в 15:35 и 16:35.

Кроме того, отменены рейсы на линии Монастир-Львов-Монастир, которые запланированы на 14 июля - в 12:30 и 13:40.

Так, указанные рейсы отменены авиакомпанией, о чем проинформированы пассажиры.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве создана рабочая группа по вопросам усиления ответственности туристических операторов.