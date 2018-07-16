Yanair скасував рейси Львів-Барселона

Новини Туризм 16.07.2018 - 14:29
Фото: Yanair (Facebook/Yanair)
Фото: Yanair (Facebook/Yanair)

Авіакомпанія YanAir подала заявку на відміну слотів для виконання рейсів Барселона-Львів-Барселона

Авіаперевізник Yanair скасував виконання рейсів ді Львова до Барселони (Іспанія). Про це йдеться у повідомленні перс-служби міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Повідомлення про скасування польотів до Барселони прес-служба аеропорту повідомила сьогодні - у понеділок, 16 липня.

"Рейси авіакомпанії YanAir ANR5202/ANR5201 на лінії Барселона-Львів-Барселона відмінено. Авіакомпанія YanAir подала заявку на відміну слотів", - зазначили в прес-службі.

У прес-службі авіакомпанії повідомлень про причини скасування польотів до Барселони немає.

Yanair скасував рейси Львів-Барселона

Нагадаємо, нещодавно компанія Вravo Airways скасувала чотири рейси зі Львова до Туреччини та Туніс. Так, авіакомпанія скасувала рейси на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись 13 липня 2018 року о 15:35 та 16:35.

Крім того, було скасовано рейси на лінії Монастір-Львів-Монастір, які заплановані на 14 липня -  о 12:30 та 13:40.

Додамо, що минулого тижня також затримався з вильотом рейс української авіакомпанії SkyUp зі Львова до Хургади (Єгипет).

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Теги:  YanAir,  рейсы,  авиаперевозки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС