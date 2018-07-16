Yanair скасував рейси Львів-Барселона

Авіакомпанія YanAir подала заявку на відміну слотів для виконання рейсів Барселона-Львів-Барселона

Авіаперевізник Yanair скасував виконання рейсів ді Львова до Барселони (Іспанія). Про це йдеться у повідомленні перс-служби міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Повідомлення про скасування польотів до Барселони прес-служба аеропорту повідомила сьогодні - у понеділок, 16 липня.

"Рейси авіакомпанії YanAir ANR5202/ANR5201 на лінії Барселона-Львів-Барселона відмінено. Авіакомпанія YanAir подала заявку на відміну слотів", - зазначили в прес-службі.

У прес-службі авіакомпанії повідомлень про причини скасування польотів до Барселони немає.

Нагадаємо, нещодавно компанія Вravo Airways скасувала чотири рейси зі Львова до Туреччини та Туніс. Так, авіакомпанія скасувала рейси на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись 13 липня 2018 року о 15:35 та 16:35.

Крім того, було скасовано рейси на лінії Монастір-Львів-Монастір, які заплановані на 14 липня - о 12:30 та 13:40.

Додамо, що минулого тижня також затримався з вильотом рейс української авіакомпанії SkyUp зі Львова до Хургади (Єгипет).