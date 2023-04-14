"Якщо Україна переможе - буде Третя світова": Ле Пен видала цинічну заяву про війну

Якщо Росія виграє війну, то це буде катастрофою. Але якщо Україна переможе, то це нібито буде означати "початок Третьої світової війни".

Про це заявила лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен в інтерв'ю El Pais , передає РБК-Україна.

"Коли така нація, як Росія, нападає на іншу націю та загрожує її суверенітету, немає можливої ​​рівновіддаленості, ви повинні зайняти позицію", - сказала Ле Пен.

Своєю чергою вона виступила на необхідності передачі озброєння Україні, але "лише оборонного, а не наступального". Щодо санкцій проти Росії, то Ле Пен нібито "підтримує їх", але не ті, які стосуються енергетики.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що вони можуть вирішити його зброєю. Якщо Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не може військово перемогти Росію. А це означає, що Третя світова війна розв’язана", - цинічно видала Ле Пен.

На її думку, "найкращим вирішенням конфлікту" нібито були б негайні переговори.

Однак Ле Пен висловила ще третій варіант бачення війни.

"Якщо ми продовжимо повільно постачати зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нам загрожує нова Столітня війна, що, враховуючи людські втрати, є жахливою драмою", - додала вона.

Нагадаємо, що Ле Пен є тим французьким політиком, яка протягом багатьох років була найбільш тісно пов'язана з Росією та підтримувала її режим.

Як раніше ми писали, Ле Пен заявила, що нібито через військову допомогу Україні "Париж відчув брак озброєння".

Також лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" називала санкції Євросоюзу проти Росії так званою "геополітичною помилкою".

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