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"Если Украина победит - будет Третья мировая": Ле Пен выдала циничное заявление о войне

Новина українською →
Париж, Пятница 14 апреля 2023 12:30
"Если Украина победит - будет Третья мировая": Ле Пен выдала циничное заявление о войне Фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой. Но если Украина победит, то это будет означать "начало Третьей мировой войны".

Об этом заявила лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью El Pais, передает РБК-Украина.

"Когда такая нация, как Россия, нападает на другую нацию и угрожает ее суверенитету, нет возможной равноудаленности, вы должны занять позицию", - сказала Ле Пен.

В свою очередь, она выступила на необходимости передачи вооружения Украине, но "лишь оборонного, а не наступательного". Что касается санкций против России, то Ле Пен якобы "поддерживает их", но не те, которые касаются энергетики.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны с территориальным конфликтом будут думать, что они могут разрешить его оружием. Если Украина победит, это будет означать, что НАТО вступило в войну, я убеждена, что Украина без силы НАТО не может военно победить Россию. Это значит, что Третья мировая война развязана", - цинично издала Ле Пен.

По ее мнению, "лучшим разрешением конфликта" якобы были бы немедленные переговоры.

Однако Ле Пен выразила еще третий вариант видения войны.

"Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, является ужасающей драмой", - добавила она.

Напомним, что Ле Пен является тем французским политиком, который на протяжении многих лет была наиболее тесно связана с Россией и поддерживала ее режим.

Как ранее мы писали, Ле Пен заявила, что якобы из-за военной помощи Украине "Париж почувствовал нехватку вооружения".

Также лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" называла санкции Евросоюза против России так называемой "геополитической ошибкой".

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