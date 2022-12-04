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Макрон про висловлювання Ле Пен щодо дефіциту зброї: дискурс ворога НАТО

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Париж, Неділя 04 грудня 2022 16:55
Макрон про висловлювання Ле Пен щодо дефіциту зброї: дискурс ворога НАТО Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував висловлювання голови фракції ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка заявила, що через військову допомогу Україні Париж відчув брак озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Раніше Ле Пен сказала в інтерв'ю, що Франція має припинити постачання Україні своїх гаубиць Caesar. "Максимальна допомога Україні – це шляхетно, але ми не можемо робити це на шкоду власній безпеці, безпеці народу", – сказала вона.

На це Макрон відповів, що колишній лідер "Національного об'єднання" спочатку мав дискурс капітуляції, тому що вона є другом російської влади і ворогом НАТО.

"Як головнокомандувач армією можу вас запевнити, що кожного разу, коли ми щось робимо, ми робимо це, зберігаючи всі наші оборонні можливості для нашої землі, наших критично важливих об'єктів та наших громадян", – наголосив президент.

Він також зазначив, що гроші, які Франція витрачає, йдуть виключно на захист цінностей та свободи французького народу.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.

Також раніше Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть Україні зброю.

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