ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ле Пен назвала санкции ЕС против России "геополитической ошибкой"

Новина українською →
Париж, Воскресенье 18 сентября 2022 20:20
Ле Пен назвала санкции ЕС против России "геополитической ошибкой" Фото: Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальный фронт" (twitter.com/MLP_officiel)
Автор: Иван Носальский

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что санкции Евросоюза против России из-за полномасштабной войны в Украине якобы являются "геополитической ошибкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По ее словам, ограничения, которые ЕС ввел против страны-агрессора, "спровоцировали энергетический кризис".

"(Правительство - ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе с Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", - сказала она.

Она добавила, что политика Евросоюза якобы превратилась "из федеральной в имперскую и она не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе".

Напомним, ранее стало известно, что Марин Ле Пен заняла второе место на выборах президента Франции, уступив Эммануэлю Макрону во втором туре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марин Ле Пен Франция Санкции против России Война России против Украины Евросоюз
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники