Ле Пен назвала санкции ЕС против России "геополитической ошибкой"
Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что санкции Евросоюза против России из-за полномасштабной войны в Украине якобы являются "геополитической ошибкой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
По ее словам, ограничения, которые ЕС ввел против страны-агрессора, "спровоцировали энергетический кризис".
"(Правительство - ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе с Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", - сказала она.
Она добавила, что политика Евросоюза якобы превратилась "из федеральной в имперскую и она не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе".
Напомним, ранее стало известно, что Марин Ле Пен заняла второе место на выборах президента Франции, уступив Эммануэлю Макрону во втором туре.
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