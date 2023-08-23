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"Якщо це правда, то я не здивований": Байден про можливу загибель Пригожина

Середа 23 серпня 2023 22:56
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"Якщо це правда, то я не здивований": Байден про можливу загибель Пригожина Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден не здивувався інформації про можливе вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена, яку приводить CNN.

Президент США Джо Байден припустив, що за катастрофою літака у Тверській області міг стояти російський диктатор Володимир Путін.

"Можливо, ви пам'ятаєте, мене про це запитували", - сказав Байден, посилаючись на коментарі, які він зробив у липні.

Тоді він сказав, що Пригожину слід турбуватися про свою безпеку після невдалого заколоту.

"Я сказав, що буду обережний із тим, на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", - додав Байден.

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром. Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Джозеф Байден ПВК Вагнера Євген Пригожин
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