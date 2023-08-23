Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka .

"Євген Пригожин загинув", - йдеться у повідомленні.

Більше ніякої додаткової інформації не наводиться.

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.