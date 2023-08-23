"Если это правда, то я не удивлен": Байден о возможной гибели Пригожина
Президент США Джо Байден не удивился информации о возможном убийстве главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена, которое приводит CNN.
Президент США Джо Байден предположил, что за катастрофой самолета в Тверской области мог стоять российский диктатор Владимир Путин.
"Возможно, вы помните, меня об этом спрашивали", - сказал Байден, ссылаясь на комментарии, которые он сделал в июле.
Тогда он сказал, что Пригожину следует беспокоиться о своей безопасности после неудачного мятежа.
"Я сказал, что буду осторожен с тем, на чем езжу. Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", - добавил Байден.
Авария самолета в Тверской области
Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.
При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром. Позже сообщалось, что Пригожин погиб в результате авиакатастрофы.
Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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