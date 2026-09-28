Бронювання приносить мільярди бюджету: Кравченко назвав позитивний ефект для економіки

Бронювання допомагає підприємствам утримувати працівників на офіційній роботі, а держава отримує додаткові надходження від податків і вищих зарплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та довкілля й екстопменеджера McKinsey Олександра Кравченка в інтерв'ю Forbes.

"Бачимо позитивний ефект від бронювання. Воно утримує людей на офіційних робочих місцях, де вони працюють на економіку та сплачують податки", - наголосив Кравченко.

Окремо міністр відзначив вплив зарплатного критерію для бронювання. За два роки середня зарплата на критичних підприємствах зросла з 14 200 до 26 000 гривень.

Кравченко зазначив, що це дало бюджету понад 157 млрд гривень, зокрема забезпечило значні надходження до Пенсійного фонду.

Водночас, за даними Мінекономіки, під час хвиль розбронювання мобілізувався лише дуже невеликий відсоток працівників.

Скільки людей зараз заброньовано

Наразі в Україні бронювання мають близько 1,4 млн людей. Кравченко зазначив, що кількість заброньованих продовжує зростати.

Влітку під час перегляду статусу критичності близько 15% підприємств не підтвердили свій статус. Однак після цього кількість заброньованих почала швидко відновлюватися.

При цьому конкретних змін до чинного статусу бронювання наразі немає. За словами Кравченка, уряд разом із Міністерством оборони працює над переосмисленням довгострокового підходу до бронювання та мобілізації.

Де найбільше заброньованих працівників

Найбільше працівників із бронюванням припадає на переробну промисловість. На цю галузь припадає близько 20% усіх заброньованих.

Ще 12% становлять працівники транспорту та логістики, 10% - торгівлі, 9% - енергетики та 8% - сільського господарства.

За словами Кравченка, розподіл залежить передусім від кількості економічно активних підприємств у конкретній галузі, їхнього розташування та близькості до територій, де ведуться бойові дії.

Також на нього впливає гендерне співвідношення працівників на підприємствах.