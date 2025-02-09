"Якщо Америка і Європа не кинуть". Зеленський допустив переговори з Путіним

Зауважимо, що раніше в цьому ж інтерв'ю український президент наголосив, що завершення війни Росії проти України у 2025 році можливе. Детальніше про те, як це бачить Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що Зеленський вже говорив, що готовий вести перемовини з Володимиром Путіним. тоді він наголосив, що не проти такого розвитку подій, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України та не втратити людей.

РБК-Україна також сьогодні писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.