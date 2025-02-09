"Если Америка и Европа не бросят". Зеленский допустил переговоры с Путиным

Заметим, что ранее в этом же интервью украинский президент подчеркнул, что завершение войны России против Украины в 2025 году возможно. Подробнее о том, как это видит Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что Зеленский уже говорил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным. тогда он подчеркнул, что не против такого развития событий, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.

РБК-Украина также сегодня писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

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