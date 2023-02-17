"Якісь спроби будуть": Терехов прокоментував можливість нового наступу на Харків

Спроби повторного наступу російських військ на Харків можуть бути. Але не треба цього боятися, оскільки місто готове дати відповідь ворогу.

"Ні я, ні ви не розуміємо, що у них там у голові і які плани керівництва Російської федерації. Хоча і це не головне. Головне - наскільки ми будемо підготовлені, наскільки ми готові дати відсіч усім цим спробам. Чи будуть спроби (повторного наступу - ред.)? Впевнений, якісь такі спроби будуть. Чи дамо ми відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не потрібно боятися. Ми готові відбивати всі ці спроби і ми переможемо, це безумовно", - заявив Терехов.

На питання журналіста, чи готовий Харків до напливу біженців у разі активізації ворога в напрямку Харківської області мер зазначив, що це важке питання і пояснив чому.

"Ви ставите важке запитання. Ми бачимо, що один з потенційних планів росіян - це рух у сторону Куп'янська. На тому напрямку йдуть бої. Наші військові зараз відбивають атаки противника", - каже Терехов.

За його словами, зараз вже є дуже багато переселенців з області, що переїхали до міста.

"У нас у місті вже є загалом приблизно 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми їх забезпечили гуртожитками. Це наші громадяни, ми намагаємось створити їм більш-менш нормальні умови для проживання в Харкові. Тому ми готувались раніше до прийому людей і готуємось зараз", - підсумував Терехов.

Нагадаємо, як раніше ми писали, українські військові не виключають, що окупанти можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янськ. Проте ЗСУ відстежують дії противника та у разі атаки готові до відповіді.

Додамо, як повідомило The New York Times, Росія може відкрити в Харківській області новий фронт, аби відвернути увагу Сил оборони України від боїв на Донбасі.

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