Чи можуть росіяни знову піти в наступ на Харків та Куп'янськ: відповідь Череватого

Військові не виключають, що російські окупанти можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янськ. Проте ЗСУ відстежують дії противника та у разі атаки готові до відповіді.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Вони намагаються там (у напрямку Куп'янська) контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа з лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо", - сказав він.

Водночас Череватий додав, що Харків та область готова до можливих дій окупаційних військ. Захисники відстежують маневри ворога на цьому напрямку.

"Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область напоготові, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога", - пояснив речник.

Череватий нагадав, що Харків встояв на початку вторгнення, коли жителі швидко записувалися в тероборону і разом з захисниками дали відсіч кремлівським військам. Зараз військові частини ЗСУ знаходяться в постійній бойовій готовності на Харківському напрямку.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби наші захисники відбили атаки ворога на Куп'янському напрямку, зокрема біля села Гряниківка Харківської області.

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