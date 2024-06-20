"Як вдома". Що зміниться для абонентів після вступу України в єдину роумінгову зону з ЄС

У понеділок, 17 червня, президент Володимир Зеленський підписав проект закону №10265 щодо імплементації в Україні норм європейського законодавства з питань роумінгу.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект, а також що й коли він може змінити для українців.
Проект закону №10265 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу було зареєстровано у Верховній Раді 17 листопада 2023 року.
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Михайло Крячко, Руслан Стефанчук, Сергій Штепа, Сергій Ларін, Вікторія Подгорна та інші.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань цифрової трансформації під керівництвом Михайла Крячка.
Проект закону №10265 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
22 травня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила в цілому 275 голосами.
17 червня його було повернуто з підписом від президента України.
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №10265 було розроблено з метою наближення законодавства України до європейського (на виконання однієї з умов євроінтеграції нашої країни у сфері електронних комунікацій), щоб:
Варто зазначити, що RLAH - це послуга, яка означає, що під час подорожей у країни Європейського Союзу дзвінки, SMS та передача даних включені у так званий "домашній пакет послуг".
Тобто послуги роумінгу надаються громадянам без додаткової плати.
Перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись також і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Крім того, законопроект пропонує покращити інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій.
Згідно з документом, вітчизняні суб'єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС.
Насамкінець, закон має забезпечити:
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для "запуску" єдиної роумінгової зони з ЄС необхідно:
Він пояснив, що в результаті українці на території 27 країн ЄС зможуть:
Такі ж умови будуть і для користувачів європейських операторів (які подорожують в Україну).
"До цього жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалась до політики Roam like at home. Чергове підтвердження, що Україна - потужний цифровий гравець на європейській арені. Мінцифра продовжує "підганяти" сферу телекому до європейських стандартів", - наголосив посадовець у своєму Telegram.
Допис Федорова (скріншот: t.me/zedigital)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українців ще на рік.
Читайте також, як не втратити зв'язок та інтернет, коли немає світла.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №10265, Telegram-канал Михайла Федорова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.