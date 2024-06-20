RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Как дома". Что изменится для абонентов после вступления Украины в единую роуминговую зону с ЕС

Украинцам не придется переплачивать за связь в странах ЕС (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 17 июня, президент Владимир Зеленский подписал проект закона №10265 об имплементации в Украине норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте, а также что и когда он может изменить для украинцев.

Основное о проекте закона

Проект закона №10265 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга был зарегистрирован в Верховной Раде 17 ноября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Михаил Крячко, Руслан Стефанчук, Сергей Штепа, Сергей Ларин, Виктория Подгорная и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.

Проект закона №10265 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом 275 голосами.

17 июня он был возвращен с подписью от президента Украины.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №10265 был разработан с целью приближения законодательства Украины к европейскому (во исполнение одного из условий евроинтеграции нашей страны в сфере электронных коммуникаций), чтобы:

  • обеспечить присоединение нашей страны к общей роуминговой зоне "Украина - ЕС"
  • предоставить украинцами услуги роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (Roam like at home, RLAH)

Следует отметить, что RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в страны Европейского Союза звонки, SMS и передача данных включены в так называемый "домашний пакет услуг".

То есть услуги роуминга предоставляются гражданам без дополнительной платы.

Преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующие в Украину.

Кроме того, законопроект предлагает улучшить инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций.

Согласно документу, отечественные хозяйствующие субъекты получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.

В конечном итоге закон должен обеспечить:

  • эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC)
  • выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций

Что и когда может измениться для украинцев

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для "запуска" единой роуминговой зоны с ЕС необходимо:

  • дождаться положительной оценки законопроекта от европейской стороны
  • начать переговоры о вступлении в единую роуминговую зону

Он объяснил, что в результате украинцы на территории 27 стран ЕС смогут:

  • не платить дополнительные сборы за мобильную связь
  • не платить дополнительные сборы за интернет

Такие же условия будут и для пользователей европейских операторов (путешествующих в Украину).

"До этого ни одна из стран вне ЕС не присоединялась к политике Roam like at home. Очередное подтверждение, что Украина - мощный цифровой игрок на европейской арене. Минцифра продолжает "подгонять" сферу телекома к европейским стандартам", - подчеркнул чиновник в своем Telegram.

Пост Федорова (скриншот: t.me/zedigital)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год.

Читайте также, как не потерять связь и интернет, когда нет света.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10265, Telegram-канал Михаила Федорова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюззв'язокВерховная радаМобильный трафик