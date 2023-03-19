"Як і личить злодіям". У Резнікова висміяли нічний візит Путіна в Маріуполь

"По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати", - наголосили в міністерстві.

Під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнувала армія Путіна.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявляли про нібито про візит Путіна до Маріуполя.

Своєю чергою ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора.

При цьому ми повідомляли, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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