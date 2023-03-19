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Візит Путіна в Маріуполь. ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора

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Маріуполь, Неділя 19 березня 2023 16:20
Візит Путіна в Маріуполь. ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Під час можливого візиту російського диктатора Володимира Путіна до Маріуполя його зустрічали місцеві жителі. ЗМІ вдалось вияснити їх імена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

Так, похилого чоловіка, який розповідав Путіну, що втратив все але тримав від росіян квартиру, звати Микола Лотков. На відео також присутній його син Дмитро, невістка Катерина та друг сім'ї Олексій Бондаренко.

За даними ЗМІ, Дмитро та Катерина під час бомбардувань займались мародерством.

Візит Путіна в Маріуполь. ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатораФото: ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора (t.me/mrplsprotyv/11189)

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявляли про нібито про візит Путіна до Маріуполя.

При цьому 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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