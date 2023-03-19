Візит Путіна в Маріуполь. ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора

Під час можливого візиту російського диктатора Володимира Путіна до Маріуполя його зустрічали місцеві жителі. ЗМІ вдалось вияснити їх імена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

Так, похилого чоловіка, який розповідав Путіну, що втратив все але тримав від росіян квартиру, звати Микола Лотков. На відео також присутній його син Дмитро, невістка Катерина та друг сім'ї Олексій Бондаренко.

За даними ЗМІ, Дмитро та Катерина під час бомбардувань займались мародерством.