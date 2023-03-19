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"Как и подобает злодеям". У Резникова высмеяли ночной визит Путина в Мариуполь

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин, как и подобает злодеям под покровом ночи, посетил временно оккупированный украинский Мариуполь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Во-первых, это безопаснее. Кроме того, тьма позволяет ему осветить то, что он хочет показать", - подчеркнули в министерстве.

Под покровом ночи не виден город, полностью разрушенный армией Путина.

Напомним, ранее российские пропагандисты заявляли о якобы о визите Путина в Мариуполь.

В свою очередь СМИ выяснили имена людей, встречавших диктатора.

При этом мы сообщали, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львова-Белова.

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