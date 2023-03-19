ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Як і личить злодіям". У Резнікова висміяли нічний візит Путіна в Маріуполь

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 березня 2023 17:28
"Як і личить злодіям". У Резнікова висміяли нічний візит Путіна в Маріуполь Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін, як то і личить злодіям під покровом ночі відвідав тимчасово окупований український Маріуполь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

"По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати", - наголосили в міністерстві.

Під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнувала армія Путіна.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявляли про нібито про візит Путіна до Маріуполя.

Своєю чергою ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора.

При цьому ми повідомляли, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Министерство обороны РФ Війна Росії проти України
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати