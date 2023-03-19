"Як і личить злодіям". У Резнікова висміяли нічний візит Путіна в Маріуполь

Російський диктатор Володимир Путін, як то і личить злодіям під покровом ночі відвідав тимчасово окупований український Маріуполь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter .

"По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати", - наголосили в міністерстві.

Під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнувала армія Путіна.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявляли про нібито про візит Путіна до Маріуполя.

Своєю чергою ЗМІ з'ясували імена людей, які зустрічали диктатора.

При цьому ми повідомляли, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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