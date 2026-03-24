"Ядерна ставка на Москву": В’єтнам будуватиме першу АЕС за проєктом РФ

Отож, на тлі глобальної паливної кризи, спричиненої конфліктом на Близькому Сході, В’єтнам офіційно домовився з Росією про запуск своєї першої атомної електростанції. Стало відомо, що стоїть за цим контрактом і чому В'єтнам поспішає в "ядерні обійми" Кремля.

Енергетичний відчай Ханоя

Ситуація з пальним у В'єтнамі стала критичною після того, як війна за участю Ірану фактично заблокувала Ормузьку протоку. Ще б пак, 80% імпортної нафти країна отримувала саме з Близького Сходу. Тепер же на заправках вишикувалися величезні черги, а ціни злетіли до неба. Щоб врятувати економіку від колапсу, уряд В’єтнаму вирішив прискорити перехід на мирний атом. Вибір партнера впав на Росію, з якою Ханой підтримує енергетичні зв'язки ще з часів СРСР.

Підписання історичної угоди

Угоду було підписано під час візиту прем'єр-міністра В'єтнаму Фам Мінь Чіня до Росії, згідно із заявою на вебсайті уряду, де однак не уточнюється, коли розпочнеться будівництво.

Головні тези проєкту "Нінь Тхуан-1":

Росія зведе першу в країні станцію з двома реакторами загальною потужністю 2400 МВт; В'єтнам тисне на Кремль, щоб запустити об'єкт не пізніше 2031 року; Газовий бонус: Російський «Новатек» також підписав меморандум про постачання скрапленого природного газу (СПГ) до В'єтнаму.

Попри спроби Ханоя диверсифікувати джерела (переговори з Японією та Південною Кореєю), ставка на російські технології виглядає ризикованою. Так, в умовах міжнародної ізоляції РФ використання її ядерних технологій може стати для В’єтнаму "енергетичним зашморгом", подібним до того, який Москва роками використовувала проти Європи.

Крім того, угода передбачає розширення геологічної розвідки на шельфі В'єтнаму, де вже десятиліттями працює спільне підприємство "В'єтсовпетро". Це підприємство, створене між країною Південно-Східної Азії та Радянським Союзом у 1981 році, пробурило аж 36 свердловин у В'єтнамі за останні п'ять років.