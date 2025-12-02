ua en ru
РФ організувала схему обходу санкцій на нафту через В'єтнам: подробиці від ГУР

Вівторок 02 грудня 2025 13:35
UA EN RU
РФ організувала схему обходу санкцій на нафту через В'єтнам: подробиці від ГУР Фото: РФ організувала схему обходу санкцій на нафту через В'єтнам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія розбудовує мережу міжнародних партнерств, що мають допомогти їй уникати санкцій та забезпечувати фінансування російського вторгнення до України. Черговим елементом цієї стратегії стала серія угод між РФ та В'єтнамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За даними ГУР, пакет підписаних документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубєжнєфть", "Пєтров’єтнам" і спільного підприємства "В’єтсовпєтро".

В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі РФ та продовження строків чинних ліцензій до 2050 року.

Одночасно угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту російської нафти під виглядом в’єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів.

Особливо показовим є закріплення в російсько-в’єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче 75 доларів за барель, що значно вище за цінову стелю у 47,6 доларів за барель, яку країни ЄС запровадили в липні 2025 року.

З огляду на спроби Кремля зафіксувати "гарантовану" ціну на нафту у довгостроковій перспективі, цілком ймовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги – зокрема, здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав.

Нагадаємо, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.

Також у жовтні Європейський Союз офіційно схвалив новий – вже 19-й – пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Окрім того, ЄС вже розпочав підготовку нового санкційного пакета проти Росії. Серед інших обмежень розглядаються санкції проти союзного росіянам режиму в Білорусі.

