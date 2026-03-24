"Ядерная ставка на Москву": Вьетнам будет строить первую АЭС по проекту РФ

Итак, на фоне глобального топливного кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, Вьетнам официально договорился с Россией о запуске своей первой атомной электростанции. Стало известно, что стоит за этим контрактом и почему Вьетнам спешит в "ядерные объятия" Кремля.

Энергетическое отчаяние Ханоя

Ситуация с горючим во Вьетнаме стала критической после того, как война с участием Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив. Еще бы, 80% импортной нефти страна получала именно с Ближнего Востока. Теперь же на заправках выстроились огромные очереди, а цены взлетели до небес. Чтобы спасти экономику от коллапса, правительство Вьетнама решило ускорить переход на мирный атом. Выбор партнера пал на Россию, с которой Ханой поддерживает энергетические связи еще со времен СССР.

Подписание исторического соглашения

Соглашение было подписано во время визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию, согласно заявлению на веб-сайте правительства, где однако не уточняется, когда начнется строительство.

Главные тезисы проекта "Нинь Тхуан-1":

Россия возведет первую в стране станцию с двумя реакторами общей мощностью 2400 МВт; Вьетнам давит на Кремль, чтобы запустить объект не позднее 2031 года; Газовый бонус: Российский "Новатэк" также подписал меморандум о поставках сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам.

Несмотря на попытки Ханоя диверсифицировать источники (переговоры с Японией и Южной Кореей), ставка на российские технологии выглядит рискованной. Так, в условиях международной изоляции РФ использование ее ядерных технологий может стать для Вьетнама "энергетической удавкой", подобной той, которую Москва годами использовала против Европы.

Кроме того, соглашение предусматривает расширение геологической разведки на шельфе Вьетнама, где уже десятилетиями работает совместное предприятие "Вьетсовпетро". Это предприятие, созданное между страной Юго-Восточной Азии и Советским Союзом в 1981 году, пробурило аж 36 скважин во Вьетнаме за последние пять лет.