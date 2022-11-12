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"Я зворушена до сліз": прем’єр-міністр Естонії відреагувала на появу ЗСУ у Херсоні

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Субота 12 листопада 2022 15:42
"Я зворушена до сліз": прем’єр-міністр Естонії відреагувала на появу ЗСУ у Херсоні Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 12 листопада, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відреагувала на появу українських військових у Херсоні та висловила підтримку і солідарність від усього естонського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Twitter.

"Я зворушена до сліз, спостерігаючи, як у Херсон повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як підіймаються синьо-жовті прапори", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, естонці з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки спостерігають за хоробрістю українців.

Нагадаємо, у США заявили, що звільнення Херсона стало для України надзвичайною перемогою. Проте у Білому домі наголосили, що загроза все ж залишається, оскільки немає підтверджень, що РФ вивела всі війська із правого берега Дніпра.

Вчора стало відомо, що Херсон повертається під контроль українських військ і ЗСУ вже заходять до міста.

Додамо, в Міноборони пояснили, що українські військові перебувають на підступах до Херсону, а до міста зайшли спеціальні підрозділи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відео з Херсона та прокоментував вхід українських військових до обласного центру.

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