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"Я тронута до слез": премьер-министр Эстонии отреагировала на появление ВСУ в Херсоне

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Суббота 12 ноября 2022 15:42
"Я тронута до слез": премьер-министр Эстонии отреагировала на появление ВСУ в Херсоне Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 12 ноября, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на появление украинских военных в Херсоне и выразила поддержку и солидарность всего эстонского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Twitter.

"Я тронута до слез, наблюдая, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги", - заявила премьер-министр.

По ее словам, эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за храбростью украинцев.

Напомним, в США заявили, что освобождение Херсона стало для Украины чрезвычайной победой. Однако в Белом доме подчеркнули, что угроза все же остается, поскольку нет подтверждений, что РФ вывела все войска с правого берега Днепра.

Вчера стало известно, что Херсон возвращается под контроль украинских войск и ВСУ уже заходят в город.

Добавим, в Минобороны объяснили, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, а в город вошли специальные подразделения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

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