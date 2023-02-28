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"Я не звідси". На протестах у Молдові помітили громадян Росії

Фото: ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, на протестах проти влади, що проходять нині в Молдові, було помічено громадян Росії, які брали активну участь в мітингах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nord News.

Журналісти хотіли взяти коментарі в учасників проросійських протестів у Молдові.

Проте дехто з протестувальників все ж погодився на інтерв'ю, одним з них виявився громадянин Росії.

Нагадаємо, сьогодні у Молдові проросійські партії вивели людей на протести, в результаті чого сталися сутички.

На фоні загострення ситуації в Придністров'ї Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою.

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