У Молдові проросійські партії вивели людей на протести, сталися сутички (відео)

Зазначається, що у столиці Молдови проходить мітинг "Руху для народу", до якого входять представники партії "Шор" та PACE Георге Кавкалюка. Учасники акції спробували прорватися до урядової будівлі через кордон поліції. Між протестувальниками та правоохоронцями відбулася сутичка.

Попередній протест "Руху для народу" відбувся 19 лютого. Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій зажадали від уряду повністю сплатити рахунки населення за зимові місяці. Владі дали сім днів на роздуми. Прессекретар уряду Даніел Воде тоді заявив, що влада поважає право громадян на протест і мирні збори, проте не коментуватиме акцію.

13 лютого президент Мая Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів проросійської партії "Шор", та із залученням людей з військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

"План Росії на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", - розповіла президент.

