"Я не отсюда". На протестах в Молдове заметили граждан России

Сегодня, 28 февраля, на протестах против властей, проходящих сейчас в Молдове, были замечены граждане России, принимавшие активное участие в митингах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord News.
Журналисты хотели взять комментарии у участников пророссийских протестов в Молдавии.
Однако некоторые протестующие все же согласились на интервью, одним из них оказался гражданин России.
Напомним, сегодня в Молдове пророссийские партии вывели людей на протесты, в результате чего произошли столкновения.
На фоне обострения ситуации в Приднестровье Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой.
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