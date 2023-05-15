"Я живий і здоровий". Сорос спростував чутки про свою смерть

"Я живий і здоровий", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що чутки про те, що у нього стався серцевий напад, є цілком хибними.

Зранку 15 травня у соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що американський фінансист та інвестор Джордж Сорос помер.

Джордж Сорос

Американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прибічник теорії відкритого суспільства та противник ринкового фундаменталізму (у цьому напрямі близький до соціальних ідей Карла Поппера).

Автор мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. На вересень 2019 року його статки оцінюються в 8,3 млрд доларів США.