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"Я живий і здоровий". Сорос спростував чутки про свою смерть

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Понеділок 15 травня 2023 18:09
"Я живий і здоровий". Сорос спростував чутки про свою смерть Фото: Джордж Сорос (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 15 травня, відомий філантроп Джордж Сорос спростував чутки про свою смерть і повідомив, що він живий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сороса у Twitter.

"Я живий і здоровий", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що чутки про те, що у нього стався серцевий напад, є цілком хибними.

Зранку 15 травня у соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що американський фінансист та інвестор Джордж Сорос помер.

Джордж Сорос

Американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прибічник теорії відкритого суспільства та противник ринкового фундаменталізму (у цьому напрямі близький до соціальних ідей Карла Поппера).

Автор мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. На вересень 2019 року його статки оцінюються в 8,3 млрд доларів США.

Нагадаємо, днями також з'явилися чутки і про стан здоров'я білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він кілька днів не з'являвся на публіці після того, як спішно покинув парад у Москві та повернувся у Білорусь. Днями білоруські ЗМІ писали, що Лукашенка привезли у клініку під Мінськом.

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше з 9 травня з'явився на публіці. На його руці знову помітили бинт.

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