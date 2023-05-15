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"Я жив и здоров". Сорос опроверг слухи о своей смерти

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Понедельник 15 мая 2023 18:09
"Я жив и здоров". Сорос опроверг слухи о своей смерти Фото: Джордж Сорос (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, известный филантроп Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти и сообщил, что он жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сороса в Twitter.

"Я жив и здоров", - говорится в сообщении.

Он добавил, что слухи о том, что у него случился сердечный приступ, совершенно ошибочны.

Утром 15 мая в социальных сетях начала распространяться информация о том, что американский финансист и инвестор Джордж Сорос скончался.

Джордж Сорос

Американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник рыночного фундаментализма (по этому направлению близок к социальным идеям Карла Поппера).

Автор сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Член исполнительного комитета International Crisis Group. На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов США.

Напомним, на днях также появились слухи о состоянии здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко. Он несколько дней не появлялся на публике после того, как спешно покинул парад в Москве и вернулся в Беларусь. На днях белорусские СМИ писали, что Лукашенко привезли в клинику под Минском.

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике. На его руке снова заметили бинт.

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Джордж Сорос
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