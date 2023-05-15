"Я жив и здоров". Сорос опроверг слухи о своей смерти

В понедельник, 15 мая, известный филантроп Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти и сообщил, что он жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сороса в Twitter.

"Я жив и здоров", - говорится в сообщении.

Он добавил, что слухи о том, что у него случился сердечный приступ, совершенно ошибочны.

Утром 15 мая в социальных сетях начала распространяться информация о том, что американский финансист и инвестор Джордж Сорос скончался.

Джордж Сорос

Американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник рыночного фундаментализма (по этому направлению близок к социальным идеям Карла Поппера).

Автор сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Член исполнительного комитета International Crisis Group. На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов США.