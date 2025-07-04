"Я не задоволений". Трамп заявив про відсутність прогресу з Путіним щодо України

Розмова Трампа з Путіним

3 липня російський диктатор Володимир Путін оголосив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп є цілковито різними людьми, тому між ними мало спільних тем для обговорення.

Остання розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня.

Під час телефонної бесіди глава Кремля висловлював невдоволення з приводу операції "Павутина", яку проводила СБУ та внаслідок якої були знищені численні російські стратегічні літаки.

Трамп зазначив, що Путін пообіцяв завдати удару у відповідь. Водночас американський лідер не уточнив, чи намагався якось переконати російського президента не йти на ескалацію.

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