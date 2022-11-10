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"Я не захлопнул дверь": Зеленский назвал условия, при которых будет вести переговоры с РФ

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Четверг 10 ноября 2022 21:54
"Я не захлопнул дверь": Зеленский назвал условия, при которых будет вести переговоры с РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит CNN.

"Помимо ультиматумов я ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации", - заявил Зеленский.

По его словам, он не захлопнул дверь для переговоров, а Украина готова говорить с РФ. Однако говорить уже с другой Россией, с тем, кто действительно готов к миру, кто готов признать, что теперь они оккупанты.

"Надо все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. А главное - справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от РФ - ни от Путина, ни от кого-то", - добавил президент.

Напомним, президент России Владимир Путин пожаловался на то, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры. И заверил, что готов ждать согласия Киева.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский объясняет неготовность идти на компромиссы тем, что раньше они были самой большой ошибкой в истории страны.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией на своих предварительных условиях.

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"Я не захлопнул дверь": Зеленский назвал условия, при которых будет вести переговоры с РФ
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