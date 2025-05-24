"Я їду додому": омбудсмен показав зворушливе відео зі звільненими воїнами

Україна сьогодні, 24 травня, повернула з російського полону 307 воїнів. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець поділився зворушливим відео зі звільненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена в Telegram.

"Я хочу передати своїй родині, щоб зі мною все в порядку. Я був пів року у полоні і я їду додому. Очікуйте мене, будь ласка", - сказав один зі звільнених воїнів. Також відео другого етапу масштабного обміну полоненими показав президент Володимир Зеленський.

Як зазначили у Коордштабі з питань поводження з військовополоненими, з деяких підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

"Довгий шлях додому. Через холод неволі, тишу очікування та через біль, що не вбив віру", - зазначив Лубінець.

Масштабний обмін полоненими

У суботу, 24 травня, відбувся другий етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією в межах домовленості у форматі "1000 на 1000". Сьогодні додому повернулися 307 українських військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

Загалом за два дні з російського полону вдалося повернути 697 українців. Перший етап відбувся напередодні, 23 травня, тоді звільнили 390 осіб: 270 військових та 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

Детальніше про перший день обміну - в репортажі РБК-Україна.

Відомо, що в рамках домовленостей Україна передала Росії 70 колаборантів, які співпрацювали з кремлівським режимом. Серед них - соратник колишнього нардепа та зрадника Віктора Медведчука.

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