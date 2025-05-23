Україна передала Росії 70 колаборантів у рамках обміну "1000 на 1000"

Україна 23 травня у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" передала російській стороні 70 колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проєкту "Хочу к своим".

Як повідомляється, в рамках проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Росії виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою. Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".