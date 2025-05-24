"Я еду домой": омбудсмен показал трогательное видео с освобожденными воинами

Украина сегодня, 24 мая, вернула из российского плена 307 воинов. Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец поделился трогательным видео с освобожденными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена в Telegram.