"Я відповідав за це": Трамп розповів про участь у підготовці ізраїльського удару по Ірану

"Ізраїль напав першим. Ця атака була дуже потужною. Я значною мірою відповідав за це. Коли Ізраїль першим атакував Іран, це був великий день для Ізраїлю", - зазначив президент США.

Атаки Ізраїлю на Іран

В ніч на 13 червня ізраїльська Армія оборони почала операцію проти іранської ядерної програми. ВПС Ізраїлю вдарили по десятках цілей на території Ірану, в тому числі об'єктах, які мають відношення до збагачення урану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що метою операції є завдання ударів "по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях".

Він також заявив, що операція "триватиме стільки, скільки буде потрібно", доки повністю не буде виконано завдання.

Пізніше 13 червня і 14 червня Ізраїль знову завдав авіаційних ударів по іранських містах, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

Того ж дня, 13 червня, Радбез ООН провів екстрене засідання, на якому Іран офіційно звинуватив США в причетності до ударів Ізраїлю. Тоді Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до початку переговорів щодо ядерної програми.