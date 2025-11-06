RU

"Я отвечал за это": Трамп рассказал об участии в подготовке израильского удара по Ирану

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "в значительной степени" отвечал за удар Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

"Израиль напал первым. Эта атака была очень мощной. Я в значительной степени отвечал за это. Когда Израиль первым атаковал Иран, это был великий день для Израиля", - отметил президент США.

Атаки Израиля на Иран

В ночь на 13 июня израильская Армия обороны начала операцию против иранской ядерной программы. ВВС Израиля ударили по десяткам целей на территории Ирана, в том числе объектам, которые имеют отношение к обогащению урана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что целью операции является нанесение ударов "по ядерной инфраструктуре Ирана, его заводам по производству баллистических ракет и военным мощностям".

Он также заявил, что операция "будет продолжаться столько, сколько потребуется", пока полностью не будет выполнена задача.

Позже 13 июня и 14 июня Израиль снова нанес авиационные удары по иранским городам, где расположены ключевые оборонительные сооружения и военные базы.

В тот же день, 13 июня, Совбез ООН провел экстренное заседание, на котором Иран официально обвинил США в причастности к ударам Израиля. Тогда Вашингтон отверг эти обвинения и призвал Тегеран к началу переговоров по ядерной программе.

 

Напомним, иранский лидер Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление всех ядерных объектов "с большей мощностью". Он заявил, что уничтожение зданий и заводов "не создаст проблем".

Пезешкиан также отметил, что Иран не стремится получить ядерное оружие - по его словам, оно имеет сугубо гражданское назначение.

