ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Я отвечал за это": Трамп рассказал об участии в подготовке израильского удара по Ирану

США, Четверг 06 ноября 2025 22:07
UA EN RU
"Я отвечал за это": Трамп рассказал об участии в подготовке израильского удара по Ирану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "в значительной степени" отвечал за удар Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

"Израиль напал первым. Эта атака была очень мощной. Я в значительной степени отвечал за это. Когда Израиль первым атаковал Иран, это был великий день для Израиля", - отметил президент США.

Атаки Израиля на Иран

В ночь на 13 июня израильская Армия обороны начала операцию против иранской ядерной программы. ВВС Израиля ударили по десяткам целей на территории Ирана, в том числе объектам, которые имеют отношение к обогащению урана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что целью операции является нанесение ударов "по ядерной инфраструктуре Ирана, его заводам по производству баллистических ракет и военным мощностям".

Он также заявил, что операция "будет продолжаться столько, сколько потребуется", пока полностью не будет выполнена задача.

Позже 13 июня и 14 июня Израиль снова нанес авиационные удары по иранским городам, где расположены ключевые оборонительные сооружения и военные базы.

В тот же день, 13 июня, Совбез ООН провел экстренное заседание, на котором Иран официально обвинил США в причастности к ударам Израиля. Тогда Вашингтон отверг эти обвинения и призвал Тегеран к началу переговоров по ядерной программе.

Напомним, иранский лидер Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление всех ядерных объектов "с большей мощностью". Он заявил, что уничтожение зданий и заводов "не создаст проблем".

Пезешкиан также отметил, что Иран не стремится получить ядерное оружие - по его словам, оно имеет сугубо гражданское назначение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины