ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Я відмовився б". Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 лютого 2023 01:40
"Я відмовився б". Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Олексій Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, проте він відмовився б, якби така пропозиція надійшла у разі звільнення з Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Факти ICTV".

Резніков заявив, що вперше чує про те, що може очолити Мінстратегпром і відмовився б від такої пропозиції, якби вона була.

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України".

За його словами, процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує – це рішення парламенту може бути лише за поданням прем'єр-міністра.

"Якби раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України чи прем'єр-міністра, то я відмовився б від неї, бо я не маю експертизи, яка б дозволяла мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", – наголосив міністр.

Раніше голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія повідомив, що Резніков "перекладається на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості".

Нагадаємо, згідно з джерелами РБК-Україна, 6 лютого Верховна рада проголосує за відставку Резнікова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков
NEWS
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
Зеленський про наступ РФ: у нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна